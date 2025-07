Entra in casa e spara | una festa di compleanno diventa un dramma

entra in casa e spara, trasformando una festa di compleanno in un incubo che nessuno avrebbe potuto prevedere. La serenità della serata si sfuma in un attimo, lasciando una comunità sconvolta e in cerca di risposte. Un evento che solleva interrogativi sulla sicurezza e la fragilità dei momenti di gioia condivisa. La vicenda di Marotta di Mondolfo rimarrà impressa nella memoria, ricordandoci quanto può cambiare improvvisamente il corso delle cose.

Doveva essere una festa di compleanno come tutte le altre, ma ad un certo punto il tutto si è trasformato in un vero e proprio incubo Una serata d’estate diversa dalle altre per una famiglia a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino. Una donna di 44 anni era in casa con diversi bambini per festeggiare la sua nipotina. Tutto stava procedendo bene fino a quando il cognato è entrato improvvisamente impugnando una pistola. (Ansa) – cityrumors.it L’uomo ha aperto il fuoco all’impazzata uccidendo la 44enne. Nonostante i soccorsi per la vittima non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Entra in casa e spara: una festa di compleanno diventa un dramma

In questa notizia si parla di: casa - festa - compleanno - entra

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante la festa di compleanno e spara: uccisa la cognata #Marotta #11luglio #Pesaro Vai su X

Entra in un casolare dove c'è la festa di compleanno di una bambina, spara e uccide una donna. Poi si barrica dentro ? Vai su Facebook

Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna; Marotta, uomo irrompe ad una festa di compleanno di una bimba e spara, uccide una donna di 44 anni; Entra in un casolare dove c'è la festa di compleanno di una bambina, spara e uccide una donna. Poi si barrica dentro.

Entra in casa durante festa e spara, una donna uccisa - Entra in una casa di campagna e inizia a fare fuoco con una pistola contro le persone presenti, a quanto pare, durante la festa di compleanno di una bimba: una donna è stata uccisa e almeno un'altra ... Come scrive msn.com

CRONACA Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna - Una donna di 44 anni, Griselda Cassia Nunez, è stata uccisa da un 70enne che, dopo aver fatto irruzione in una casa di Marotta di Mondolfo ( Pesaro Urbino ), ha aperto il fuoco contro i presenti. Scrive statoquotidiano.it