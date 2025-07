In Germania non si spiegano perché in Italia si parli così poco delle Azzurre e gli Europei femminili

In Italia, il calcio femminile sembra spesso oscurato dalla sua controparte maschile: un fenomeno che lascia perplessi anche in Germania, dove si interrogano sul motivo di questa disparità. Mentre in altri Paesi europei si celebra con entusiasmo gli Europei femminili, in Italia la copertura mediatica e l’attenzione restano scarse. La domanda che rimbomba oltre confine è: perché gli Azzurri del calcio femminile sono ancora così poco valorizzati? La risposta potrebbe nascondersi tra le pagine della passione sportiva italiana.

Perché in Italia non viene data la giusta attenzione agli Europei femminili e alla loro Nazionale? E’ questa la domanda che si pongono in Germania. Bisogna scavare per cercare un articolo che parli del torneo continentale più importante in corso, eppure negli altri Paesi europei non è così. In Germania non si spiegano perché in Italia si parli così poco delle Azzurre. I tedeschi della Sueddeutsche scrivono: Devi cercare nella Bibbia dello sport femminile italiano per scoprire le donne del calcio. Sulla Gazzetta dello Sport, comprensibilmente, ordinano i loro argomenti in base all’attenzione come il resto di Internet; quindi: calciomercato, Sinner, Formula 1, ancora calciomercato, analisi sul Fantacalcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it