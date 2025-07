Confartigianato stringe una partnership per sostenere le piccole imprese | Continuità e ricambio generazionale le sfide

Confartigianato, Federimpresa Cesena e Bacciardi Partners uniscono le forze per rafforzare le piccole imprese italiane, affrontando con determinazione le sfide di continuità, ricambio generazionale e crescita. Questa partnership strategica mira a offrire supporto concreto e competenze specializzate, garantendo un futuro solido alle realtà artigiane e imprenditoriali. Insieme, si pongono l’obiettivo di trasformare le difficoltà in opportunità, contribuendo allo sviluppo sostenibile del tessuto economico locale e nazionale.

