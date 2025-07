Julio Sergio e il dramma del figlio | Il mio eroe mi insegna a vivere Vorrebbe incontrare Sinner

Julio Sergio, ex portiere della Roma, condivide il suo dolore e la forza derivata dall’amore per il figlio Enzo, affetto da una malattia. Il giovane, grande fan di Jannik Sinner, rappresenta il suo eroe e fonte di speranza. Tra ricordi e coraggio, Julio Sergio si apre al mondo, raccontando la battaglia di una famiglia unita e il desiderio di incontrare il proprio idolo. Un esempio toccante di resilienza e speranza.

L'ex portiere della Roma racconta di tutta la vicinanza ricevuta nel momento della scoperta della malattia di Enzo, 15 anni: "Il suo idolo è Jannik, non si perde una partita. Sui social racconto la nostra battaglia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Julio Sergio e il dramma del figlio: "Il mio eroe, mi insegna a vivere. Vorrebbe incontrare Sinner"

Il gesto commovente dell'ex portiere della Roma, Julio Sergio, che si rade la testa con suo figlio malato di tumore ? La parata più bella della sua vita. Non è stata quella del rigore nel derby o in uno storico Roma-Inter che valeva lo scudetto.

Julio Sergio: «Mio figlio Enzo è forte e lotta contro la malattia. Raccontiamo la nostra storia per dare speranza ad altri» - portiere della Roma racconta a Vanity Fair il percorso del figlio che ha un tumore cerebrale. Lo riporta vanityfair.it