Incendio nella zona industriale di Montemurlo diversi capannoni andati a fuoco

Un violento incendio nella zona industriale di Montemurlo ha devastato diversi capannoni, sconvolgendo la comunità locale. La notte si è trasformata in una battaglia contro le fiamme, con i vigili del fuoco impegnati senza sosta per contenere il disastro. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire, mentre le autorità indagano sull’accaduto. La scena di questa notte segna un momento critico per l’economia locale e richiede attenzione immediata.

Montemurlo (Prato), 12 luglio 2025 – Un incendio di proporzioni importanti è divampato nella notte nella zona industriale di Bagnolo, nel Comune di Montemurlo. Il rogo sarebbe divampato da una delle aziende che si trovano lungo via Bisenzio, ma ad andare a fuoco sarebbero stati diversi capannoni. In azione per tutta la notte i vigili del fuoco di Prato, con rinforzi arrivati da tutta la Toscana. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alla mattina: le fiamme sono sotto controllo, ma i danni risultano ingenti. L’area interessata è quella tra via dell’Industria e via dell’Artigianato, dove sono presenti numerosi capannoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio nella zona industriale di Montemurlo, diversi capannoni andati a fuoco

In questa notizia si parla di: montemurlo - incendio - zona - industriale

