Liti tra proprietari di alberghi e clienti ma anche ubriachi | serie di interventi della Polizia

Le turbolenze tra proprietari di alberghi, clienti e situazioni al limite dell’alcolismo stanno scuotendo il cuore delle strutture ricettive di Cesenatico e Gatteo. Gli agenti del Presidio di Polizia sono stati chiamati in causa più volte negli ultimi giorni per sedare tensioni che rischiano di compromettere la serenità di ospiti e staff. Questa escalation mette in luce le sfide quotidiane del settore alberghiero e l’importanza di un intervento rapido e deciso per garantire sicurezza e tranquillità a tutti.

Liti tra proprietari di alberghi e clienti. A sedarle sono stati gli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico, intervenuti negli ultimi giorni in alcune strutture ricettive di Cesenatico e Gatteo. Al centro delle discussioni, secondo quanto ricostruito, il mancato accordo su quanto dovuto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

