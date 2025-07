Latina in arrivo 320.000 euro per un nuovo playground pubblico

Latina si prepara a vivere un nuovo entusiasmante capitolo sportivo: grazie a un finanziamento di 320.000 euro ottenuto tramite il bando “Sport Illumina”, la città potrà finalmente realizzare un nuovo playground pubblico accessibile a tutti. Posizionandosi al quinto posto nella graduatoria nazionale, Latina dimostra ancora una volta il suo impegno nel promuovere lo sport e la socialità . Questo progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più attivo e inclusivo per tutta la comunità .

Latina, 12 luglio 2025- Il Comune di?Latina ha vinto il bando “Sport Illumina”, pubblicato da Sport e Salute S.p.A. su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Dipartimento per lo Sport, ottenendo un finanziamento di 320.000 euro e posizionandosi al quinto posto nella graduatoria nazionale. Questo permetterĂ la realizzazione di un playground in area pubblica di libero accesso. “Questo progetto – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – ci permetterĂ di realizzare un playground che avrĂ molteplici finalitĂ : spazi per crescere, luoghi di aggregazione e oratori moderni. Il bando in oggetto, infatti, al quale tenevo in maniera particolare, risponde ad una esigenza sociale e trasforma il concetto di playground: non piĂą solo campi sportivi, ma vere e proprie piazze di comunitĂ , aperte, libere e sicure. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

