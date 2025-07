Tentato attentato a Trump 6 agenti dei servizi segreti Usa sospesi dopo attacco al tycoon a Butler Quinn | Fallimento operativo

Un tentato attentato contro Donald Trump a Butler Quinn ha scosso le autorità statunitensi, portando alla sospensione temporanea di sei agenti dei servizi segreti. Questi ufficiali, coinvolti in un episodio che ha messo in discussione la sicurezza del presidente, sono stati privati di stipendio e benefici per un periodo tra i 10 e i 42 giorni. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze nelle alte sfere del potere.

I 6 agenti coinvolti sono stati sospesi senza stipendio né benefici per un periodo compreso tra i 10 e i 42 giorni 6 agenti dei Servizi Segreti americani sono stati sospesi in seguito al "fallimento operativo" che ha portato al tentato attentato contro il presidente Usa Donald Trump, avvenuto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tentato attentato a Trump, 6 agenti dei servizi segreti Usa sospesi dopo attacco al tycoon a Butler, Quinn: “Fallimento operativo”

In questa notizia si parla di: sospesi - agenti - tentato - attentato

Usa, sei agenti dei Servizi Segreti sospesi per errori durante il tentato assassinio di Donald Trump; Fallito assassinio di Trump, sei agenti del Secret Service sospesi dal servizio; Scontri tra agenti e familiari degli ostaggi alla Knesset. Netanyahu: Ci prepariamo a nuova guerra - Il piano, per Gaza, proposto dall'Egitto per il vertice della Lega araba avrà una durata compresa fra tre e cinque anni.

Fallito assassinio di Trump, sei agenti del Secret Service sospesi dal servizio - Sei agenti del Secret Service sono stati sospesi per il tentato assassinio di Donald Trump il 13 luglio del 2024 a Butler, Pennsylvania. Lo riporta lasicilia.it

Turchia, tentato attentato al tribunale di Istanbul: cinque feriti ... - Gli eventi sono accaduti a un checkpoint vicino al tribunale di Caglayan, sul versante europeo di Istanbul ... Da repubblica.it