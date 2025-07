Spettacolo Din Don Down – Alla ricerca di Dio

Il 14 luglio alle 21.30, il Parco di Villa Guidini a Zero Branco ospiterà “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, uno spettacolo coinvolgente di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius. Un evento che unisce comicità, riflessione e emozione, segnando un debutto nazionale imperdibile nel panorama culturale. Non perdere questa occasione unica di vivere un’esperienza teatrale che invita a riscoprire i valori umani e spirituali.

Approda al Parco di Villa Guidini a Zero Branco (TV) il 14 luglio ore 21.30 “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo di Paolo Ruffini con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius. Questo appuntamento al Festival di Villa Guidini segna un importante debutto nazionale per la nuova. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Approda al Parco di Villa Guidini a Zero Branco (TV) "Din Don Down – Alla ricerca di (D)io", lo spettacolo di Paolo Ruffini con gli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius

Lo spettacolo sarà Lunedì 14 luglio 2025 - ore 21.30

“Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”: a Zero Branco il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Paolo Ruffini - Il 14 luglio a Villa Guidini va in scena l’irriverente viaggio tra spiritualità, comicità e disabilità con gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius ... Come scrive ilnuovoterraglio.it

