ha mantenuto stabile la sua posizione). In questo scenario di incertezza, gli investitori rimangono cauti, aspettando segnali più chiari per orientare le proprie scelte. La prossima settimana, con l’avvio della stagione delle trimestrali, potrebbe offrire nuove opportunità e indicazioni decisive sul futuro del settore immobiliare. Resta quindi fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi di mercato e i dati macroeconomici in arrivo.

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana debole per il settore immobiliare in Borsa, in assenza di spunti macroeconomici rilevanti e in attesa dell’inizio della stagione delle trimestrali settimana prossima a partire dagli Stati Uniti. Poco variate le probabilità implicite nei tassi di mercato monetario relative alle future mosse delle principali banche centrali; in particolare, non sono attese modifiche al tasso di rifermento (che ha un impatto sul mercato immobiliare) né per la Banca centrale europea né per la Federal Reserve statunitense a luglio. L’andamento del settore in Borsa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Immobiliare: settimana debole in Borsa con indicazioni miste su comparto

