Terni Francesco Mattiangeli convocato per i campionati Europei di calcio da tavola Malta 2025

Una nuova avventura internazionale per Francesco Mattiangeli, il talentuoso giocatore di calcio da tavola di Terni. Convocato ai campionati Europei FISTF di Malta 2025, che si terranno il 19 e 20 settembre, l’avvocato ternano si prepara a rappresentare la sua città nella categoria Veteran (over 50). Un traguardo di grande prestigio che testimonia il suo talento e passione per questo affascinante sport.

Nuova esperienza internazionale per il ternano Francesco Mattiangeli. Infatti, il giocatore di calcio da tavola di Terni è stato convocati per i campionati Europei FISTF di Malta 2025, che si svolgeranno il 19 e 20 Settembre 2025. L’avvocato ternano parteciperĂ nella categoria Veteran (over 50). 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - francesco - mattiangeli - campionati

“Nottefonda”, proiezione speciale al cinema Politeama Lucioli di Terni: in sala Giuseppe Miale DI Mauro e Francesco Di Leva - Il 18 maggio alle 16.30, il cinema Politeama Lucioli di Terni ospiterà una proiezione speciale di “Nottefonda”, con la presenza del regista Giuseppe Miale Di Mauro e dell'attore Francesco Di Leva, recentemente premiato con il David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Campionati Europei FISTF a Malta, un ternano tra i convocati Vai su Facebook

Terni, Francesco Mattiangeli convocato per i campionati Europei di calcio da tavola Malta 2025; Subbuteo, in Inghilterra Francesco Mattiangeli si laurea campione del mondo a squadre; Roma. Bene i ternani ai campionati nazionali di subbuteo zeugo. A Francesco Mattiangeli un Oscar per i prestigiosi risultati ottenuti.

Campioni italiani nello stesso giorno, la favola sportiva dei fratelli ... - Storica doppietta firmata da Francesco e Federico Mattiangeli ai campionati italiani Fisct che si sono svolti a Reggio Emilia. Da ilmessaggero.it

Campioni italiani nello stesso giorno, la favola sportiva dei ... - MSN - Per Francesco Mattiangeli è il quarto campionato italiano in carriera (uno Open nel 1988 e tre Veteran nel ... msn.com scrive