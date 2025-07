Delitto Garlasco garante privacy blocca diffusione immagini dell’autopsia di Chiara Poggi

Il Garante della Privacy interviene con fermezza per proteggere la dignità di Chiara Poggi, bloccando la diffusione online delle immagini dell’autopsia. Un provvedimento urgente e d’ufficio che sottolinea l’importanza di tutelare la sfera privata anche in casi di grande risonanza mediatica. La privacy deve restare un diritto fondamentale, soprattutto in situazioni delicate come questa, per evitare ulteriori sofferenze alle famiglie coinvolte e preservare il rispetto dovuto alle vittime.

Il Garante della Privacy ha adottato, d’ufficio e in via d’urgenza, un provvedimento di blocco nei confronti di un soggetto che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 e sul cui omicidio sono ora in corso nuove indagini. Secondo quanto comunica la stessa Authority, si tratta di una “ lesione gravissima della dignità della vittima e dei suoi familiari”. Con lo stesso provvedimento, l’Autorità “avverte i media e i siti web che l’eventuale diffusione delle immagini risulterebbe illecita in quanto in contrasto con le Regole deontologiche dei giornalisti e la normativa privacy”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, garante privacy blocca diffusione immagini dell’autopsia di Chiara Poggi

