Erano aggressive e furibonde dopo l’attacco di alcuni calabroni | sciame d’api impazzite ferisce 24 persone 3 sono gravi

Una tranquilla domenica ad Aurillac si è trasformata in un incubo quando uno sciame di api, intenso e furioso, ha attaccato i passanti per oltre trenta minuti, ferendone 24, di cui tre in modo grave. La scena, che ha lasciato tutti senza parole, si è verificata in un contesto insolito: un hotel con un alveare sulla terrazza panoramica, che da anni ospita le api. Un episodio che mette in luce i rischi nascosti dietro la convivenza tra uomo e natura.

Api impazzite in Francia. Domenica 6 luglio, uno sciame ha attaccato dei passanti per oltre trenta minuti, ferendo 24 persone. La triste vicenda è accaduta ad Aurillac, nella Francia centro-meridionale. Come raccontato dalle prime ricostruzioni, il luogo non sarebbe casuale. Da oltre dieci anni, infatti, un hotel ha un alveare nella terrazza panoramica e le api sarebbero scappate, aggredendo poi i passanti delle vie adiacenti alla struttura. Il bollettino recita 24 feriti, di cui tre gravi. Questi ultimi malcapitati hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Uno dei tre ha anche avuto un arresto cardiorespiratorio nell’ambulanza dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Erano aggressive e furibonde dopo l’attacco di alcuni calabroni”: sciame d’api “impazzite” ferisce 24 persone, 3 sono gravi

