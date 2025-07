Verona colpo dal Brasile | Non vedo l’ora | ecco chi è il nuovo bomber Ma un big può partire! E Zanetti ha anche il nodo Montipò

Verona colpo dal Brasile, una vera rivoluzione nel mercato gialloblù! Mentre i biancoazzurri si preparano a rinforzare la rosa, il direttore sportivo Sean Sogliano sta tessendo le sue strategie per portare il nuovo bomber e gestire le grandi sfide di questa sessione estiva. Con un occhio alle cessioni di big come Montipò, tutto è pronto per un Verona pronto a sorprendere. Ma quali saranno le prossime mosse?

Verona, colpo dal Brasile: la situazione attuale della squadra gialloblu. Il punto L’Hellas Verona riparte da Folgaria, ma con una rosa ancora in piena costruzione. Mentre la squadra di Paolo Zanetti ha iniziato a sudare al centro sportivo di Castelnuovo del Garda, il direttore sportivo Sean Sogliano è al lavoro su più fronti per definire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona, colpo dal Brasile: «Non vedo l’ora»: ecco chi è il nuovo bomber. Ma un big può partire! E Zanetti ha anche il nodo Montipò

In questa notizia si parla di: verona - colpo - brasile - vedo

Dall’Inter al Verona, sta accadendo davvero: colpo a sorpresa - Dal cuore di Milano al colpo a sorpresa in casa Verona: una mossa strategica pronta a rivoluzionare la squadra per la prossima stagione.

Il Verona piazza il primo colpo: ufficiale l’arrivo dal Brasile dell’attaccante Giovane, i costi dell'operazione; Il Verona piazza il primo colpo: ufficiale l’arrivo dal Brasile dell’attaccante Giovane, i costi dell'operazione; Hellas, il primo colpo è Giovane: accordo quadriennale.

Calciomercato Verona, dal Brasile ecco il nuovo colpo: Giovane Santana do Nascimento pronto a sbarcaare in Serie A! - Calciomercato Verona, dal Brasile ecco il nuovo colpo: Giovane Santana do Nascimento pronto a sbarcaare in Serie A! calcionews24.com scrive

Hellas Verona, colpo a sorpresa dal Brasile. Ecco il giovane ... - Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30/06/2024 con diritto di opzione – da Vitoria Sport Clube le prestazioni sportive del centrocampista Charlys Matheus Lima ... Lo riporta tuttomercatoweb.com