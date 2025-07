Elezioni Regionali Martusciello FI | Scegliamo il candidato senza bandiere

In un'epoca in cui le bandiere sembrano dividere più che unire, la proposta di Giovanni Donzelli di scegliere un candidato senza simboli partitici risuona come un invito alla concretezza e all’unità. Forza Italia si schiera compatta, offrendo nomi alla coalizione senza etichette di partito, perché ciò che conta è il nostro impegno per il territorio. Ora, è il momento di fare una scelta coraggiosa e condivisa.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La proposta autorevole formulata da Giovanni Donzelli di individuare un candidato senza bandiere ci trova pienamente d'accordo. I nomi proposti da Forza Italia sono infatti a disposizione della coalizione, senza che vi sia alcuna appartenenza politica. Non ci interessa mettere magliette di partito a chicchessia. Accettiamo la proposta di Donzelli. Ora si scelga". Lo dichiara Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

