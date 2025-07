Inter non solo Leoni | il centrale ecuadoriano per Chivu

L’Inter si muove con determinazione nel calciomercato: non solo i leoni, ma anche il centrale ecuadoriano Inter Non Solo Leoni potrebbe essere il tassello giusto per rinvigorire la linea difensiva di Cristian Chivu. Un intreccio emozionante che tiene coi fiato sospeso i tifosi nerazzurri, pronti a scoprire quale nuovo protagonista si unirà alla squadra nelle prossime ore. Tutto può cambiare, e il futuro dell’Inter si disegna ora...

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Inter. Un momento decisivo per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu: ecco l’affare a sorpresa in Serie A Tutto può cambiare nei prossimi giorni per Cristian Chivu. Dopo la delusione al Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra è tornata alla carica per nuovi innesti di spessore internazionale. Ormai ci siamo per ringiovanire la difesa a disposizione dell’allenatore romeno: spunta la decisione a sorpresa. – Lapresse – calciomercato.it Novità importanti in casa Inter per ringiovanire la retroguardia a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, non solo Leoni: il centrale ecuadoriano per Chivu

In questa notizia si parla di: chivu - inter - leoni - centrale

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Un Inter formato Parma? I nerazzurri puntano Leoni secondo 'La Gazzetta dello Sport', con il giovane centrale che potrebbe così raggiungere Chivu e Bonny Il Parma chiede 30 milioni, Ausilio sogna un nuovo Bastoni #Leoni #Inter #SpazioInter Vai su Facebook

Dazn, Sky, GdS, CMcom - È derby di mercato tra #Milan e #Inter per il giovanissimo difensore centrale classe 2006 Giovanni #Leoni! La valutazione si aggira sui 20-25 mln, l’Inter è leggermente avanti, segue il ragazzo da più di un anno e ha la carta Chivu, m Vai su X

Muscoli, carattere, piedi buoni, lo scalpo dei big: perché tutti vogliono Leoni; CdS – Inter, spunta Bernabé con Chivu! Leoni in lista e c’è questo file aperto in sede; Inter-Parma, asse caldo: dopo Chivu, Marotta e Ausilio vogliono Bonny, Bernabé e Leoni.

Inter, non solo Leoni: il centrale ecuadoriano per Chivu - Nuova occasione dal Belgio per puntellare la retroguardia a disposizione di Chivu. Da calciomercato.it

Mercato Inter: Leoni del Parma obiettivo numero uno per la difesa di Chivu - Parma chiede 30 milioni, derby con Milan. Secondo lifestyleblog.it