Piazza gremita per l’Alleanza del Cambiamento Ricci | Siamo pronti per un cambio di Marche

Una piazza gremita ad Ancona ha dato vita a un momento di forte unità e determinazione per l’Alleanza del Cambiamento Ricci. Oltre 4.000 cittadini hanno espresso il loro desiderio di un futuro diverso, rifiutando la mediocrità e chiedendo una regione protagonista a Roma. È il segnale che il cambiamento è possibile e che la voce del popolo può davvero fare la differenza. La rivoluzione parte da qui, e siamo pronti a cambiare marcia.

ANCONA - “Una piazza straordinaria oggi ad Ancona per l’Alleanza del Cambiamento, più di 4.000 persone, un popolo che non si rassegna alla mediocrità nella quale in questi cinque anni ci hanno fatto sedere, un popolo che chiede una regione forte, protagonista, una regione che va a Roma con la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - alleanza - cambiamento - gremita

Matteo Ricci e la sua Alleanza del cambiamento in piazza Roma ad Ancona - Matteo Ricci, volto di rinnovamento e speranza, invita la cittadinanza di Ancona a un incontro decisivo in piazza Roma.

Piazza gremita per l’Alleanza del Cambiamento, Ricci: “Siamo pronti per un cambio di Marche”; Matteo Ricci scende in piazza: “Pronti per un cambio di Marche”; Ancona, Matteo Ricci scende in piazza: «Marche pronte al cambiamento».

Ancona, Matteo Ricci scende in piazza: «Marche pronte al cambiamento» - «Coalizione forte, 56 pagine di programma come la percentuale che vogliamo ottenere alle elezioni, se ci fanno sapere quando si vota» ... Segnala centropagina.it

Piazza San Babila gremita contro il Remigration Summit - RaiNews - ad Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra; e a Maurizio Landini, ... rainews.it scrive