Clara e Fedez stanno insieme? Lei rompe il silenzio | Sono single

Dopo settimane di voci e supposizioni, Clara Soccini mette finalmente fine al gossip: la cantante conferma di essere single e di non essere coinvolta sentimentalmente con Fedez. La sua chiarezza, rilasciata a Vanity Fair, dissolve ogni dubbio, offrendo ai fan una nuova prospettiva sulla sua vita privata. La verità è sempre qualcosa di cui vale la pena parlare, e ora conosciamo la reale situazione sentimentale di Clara.

(Adnkronos) – Clara e Fedez stanno insieme? Dopo settimane di indiscrezioni, foto rubate e smentite a mezza voce, la cantante ha rotto il silenzio e ha fatto, una volta per tutte, chiarezza sulla sua vita sentimentale. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Clara Soccini ha messo fine ai rumors che la volevano vicino al rapper . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

