Terni disposta la chiusura di un negozio etnico in via Eugenio Chiesa

Terni si mobilita per garantire la sicurezza dei suoi cittadini, con controlli straordinari della Polizia di Stato che continuano senza sosta. L’ultima operazione, disposta dal Questore Michele Abenante, ha portato alla chiusura di un negozio etnico in via Eugenio Chiesa, nel cuore della città . Un segnale forte contro la microcriminalità e un impegno concreto per mantenere Terni un luogo sicuro e vivibile.

Proseguono senza sosta i controlli straordinari della Polizia di Stato a Terni, mirati al contrasto della microcriminalità nelle vie del centro e della periferia. L'ultima operazione, disposta dal Questore Michele Abenante, ha portato a ispezioni, sanzioni e provvedimenti di prevenzione in.

