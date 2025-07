Mio figlio di 16 anni è neonazista | lo shock del ministro per l’immigrazione svedese

Una scoperta sconvolgente scuote le famiglie e le istituzioni svedesi: il ministro Johan Forssell, padre di un ragazzo di 16 anni, si confronta con il dramma di un figlio coinvolto in gruppi neonazisti. La rivelazione del Säpo apre una finestra sulla diffusione di ideologie estremiste tra i giovani, sollevando domande cruciali su prevenzione, educazione e il futuro della società svedese. È un campanello d’allarme che richiede urgenti riflessioni e azioni concrete.

Il ministro svedese dell’Immigrazione Johan Foell ha scoperto che suo figlio di 16 anni aveva legami con gruppi suprematisti bianchi e neonazisti. La rivelazione è arrivata dal Säpo, il servizio di sicurezza interna, che lo ha informato in forma privata alcune settimane fa della radicalizzazione del ragazzo. La questione è poi esplosa pubblicamente dopo che la rivista antirazzista Expo ha pubblicato un’inchiesta in cui segnalava l’attività di «un parente stretto di un ministro» coinvolto nella galassia dell’estrema destra. Di fronte all’evidenza, Foell si è trovato costretto a confermare pubblicamente: quel parente è suo figlio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: figlio - anni - ministro - immigrazione

Giornalismo siciliano in lutto, muore a 70 anni Claudio Zarcone. Lottava per il figlio - Il giornalismo siciliano piange la scomparsa di Claudio Zarcone, scomparso a 70 anni. Giovanni, noto per la sua dedizione professionale e il suo impegno personale, ha lottato strenuamente per mantenere viva la memoria del figlio Norman, tragicamente scomparso.

Il ministro svedese dell'Immigrazione Johan Forssell ha scoperto e rivelato che suo figlio adolescente era coinvolto in gruppi estremisti di estrema destra, in seguito a una soffiata del servizio di sicurezza svedese Säpo ? https://l.euronews.com/bGn #Europe Vai su Facebook

Il figlio del ministro dell’Immigrazione svedese è stato accusato di legami con gruppi di estrema destra Vai su X

«Mio figlio di 16 anni è neonazista»: lo shock del ministro per l’immigrazione svedese; La storia (da film) del figlio neonazista del ministro svedese per l'Immigrazione (che un film non è); Il ministro per l'immigrazione scopre che il figlio adolescente è un estremista di destra: Sono scioccato.

«Mio figlio di 16 anni è neonazista»: lo shock del ministro per l’immigrazione svedese - Il ministro era stato informato privatamente dal servizio di sicurezza interna, ma poi il caso è diventato pubblico. Segnala msn.com

Il ministro svedese per l'immigrazione "scioccato e inorridito" dai legami del figlio adolescente con l'estrema destra - Il ministro svedese dell'Immigrazione Johan Forssell ha scoperto e rivelato che suo figlio adolescente era coinvolto in gruppi estremisti di estrema destra, in seguito a una soffiata del servizio di s ... msn.com scrive