Motore in avaria dopo l' impatto con uno stormo di uccelli aereo torna indietro dopo il decollo

Un altro episodio di bird strike scuote l'aeroporto Falcone Borsellino, evidenziando le sfide della sicurezza aerea. Dopo un volo Ita Airways diretto a Milano, il motore ha subito danni dopo l'impatto con uno stormo di uccelli, costringendo l'aereo a rientrare poco dopo il decollo. Questi incidenti sottolineano l'importanza di misure preventive e tecnologie avanzate per garantire la sicurezza dei voli. La questione rimane al centro del dibattito aeroportuale e aeronautico.

Altro caso di bird strike all'aeroporto Falcone Borsellino nel giro di pochi giorni. Un volo Ita Airways con destinazione Milano, partito nel pomeriggio, dopo il decollo è tornato indietro per un motore in avaria a causa dell'impatto con uno stormo di uccelli dopo che si era staccato dalla pista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

