Festival internazionale Gioie Musicali - Elisabetta Garilli

Il Festival Internazionale Gioie Musicali, giunto alla sua ventunesima edizione, ha incantato il pubblico con concerti di straordinaria bellezza e talento. Per concludere in grande stile, domenica 13 luglio alle ore 21.00 alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo, Elisabetta Garilli dirige un emozionante concerto-spettacolo che celebra l’arte e la passione della musica, unendo giovani talenti e speranze future in un momento magico di pura armonia.

Il Festival internazionale Gioie Musicali, alla sua ventunesima edizione, volge al termine con un concerto - spettacolo diretto da e con musiche di Elisabetta Garilli domenica 13 luglio alle ore 21.00 alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo: il progetto scuolaorchestra unisce l’orchestra giovanile. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

