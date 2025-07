Colpo di scena Osimhen Galatasaray gelato | c’è l’offerta di un’altra squadra

La saga di Osimhen tra Napoli e Galatasaray si infiamma, con un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare tutto. Tra trattative infinite, offerte di altre squadre e lo scetticismo di De Laurentiis, il futuro del bomber nigeriano è ancora in bilico. La tensione cresce mentre le parti cercano di trovare un accordo, ma il finale potrebbe riservare sorprese inattese. Riusciranno i turchi a sfondare il muro azzurro?

La trattativa tra Napoli e Galatasaray si sta trascinando per le lunghe. Ed ecco che l’epilogo potrebbe essere inaspettato. Napoli e Galatasaray trattano ad oltranza per arrivare alla conclusione della telenovela Osimhen. Nei giorni scorsi, quelle precedenti allo scadere della clausola, tutto era saltato per le mancate garanzie bancarie da parte del club turco. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere ‘sulla fiducia’ e ha fatto muro. Il Galatasaray ha poi nel frattempo riformulato un’altra offerta, nella quale le garanzie dovrebbero essere presenti, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpo di scena Osimhen, Galatasaray gelato: c’è l’offerta di un’altra squadra

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen, tra Napoli e Galatasaray spunta l’Al-Hilal: perché Inzaghi ci ha riprovato | CM.IT - Hilal fa da interferenza sulla trattativa tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen ... Riporta calciomercato.it

Osimhen-Galatasaray, Romano: "Il Napoli crede che altri club possano inserirsi! Ecco perchè non ha ancora accettato l'offerta" - Aggiornamenti di mercato sul Napoli dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Scrive msn.com