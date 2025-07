Immigrazione clandestina operazione in tutta Italia | 9 arresti blitz anche a Reggio Calabria

Un’operazione senza precedenti della polizia di Stato ha colpito un ampio giro di immigrazione clandestina e corruzione in tutta Italia, con 9 arresti e blitz anche a Reggio Calabria. L’indagine, che ha coinvolto 23 province, ha smascherato pratiche illecite e reti criminali radicate nel nostro Paese. Un intervento deciso volto a tutelare legalità e sicurezza, dimostrando ancora una volta che nessuno è al di sopra della legge.

Un’operazione ad "alto impatto" della polizia di Stato ha scoperchiato un vasto giro di corruzione e pratiche false legate all’immigrazione clandestina, coinvolgendo 23 province italiane. Tra i centri nevralgici dell’inchiesta c'è anche Reggio Calabria, dove le forze dell’ordine - come riporta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Smantellato un gruppo di trafficanti pakistani: favorivano l'immigrazione clandestina - Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato allo smantellamento di un gruppo di trafficanti pakistani coinvolti nel favoreggiare l'immigrazione clandestina sulla rotta balcanica.

Immigrazione clandestina, scoperti falsi contratti e documenti: 9 arresti. Coinvolta anche Reggio Calabria: - 317 stranieri e 167 imprese , arrestati 9 stranieri ricercati per vari reati. Riporta msn.com