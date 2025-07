Caltagirone lotta alla guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droghe | controlli a tappeto

Caltagirone si mobilita contro la guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droghe. Con controlli a tappeto e operazioni ad alto impatto, la Polizia di Stato intensifica gli sforzi per garantire sicurezza sulle strade del Calatino. L’obiettivo è chiaro: prevenire incidenti e salvaguardare vite umane. Restate aggiornati sulle iniziative che pongono al centro la tutela dei cittadini e la lotta alle violazioni più pericolose.

Operazione ad alto impatto nel Calatino. La Polizia di Stato ha condotto un'intensa operazione di controllo a Caltagirone, svolta nella serata e nella notte, con l'obiettivo di contrastare le violazioni al Codice della Strada, in particolare l'abuso di alcol e droghe alla guida, tra le principali cause di incidenti gravi. Coordinamento interforze e presenza rafforzata. L'attività è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, seguendo le direttive del Questore di Catania, nell'ambito dei servizi straordinari attivati in tutta la provincia. Hanno collaborato anche gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Caltagirone e l' Ufficio Sanitario della Questura di Catania.

In questa notizia si parla di: stato - caltagirone - lotta - guida

