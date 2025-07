Qualiano Italia Viva presenta il nuovo Commissario cittadino | conferenza stampa il 15 luglio

Qualiano si prepara a un nuovo capitolo politico: Italia Viva presenta ufficialmente il suo nuovo Commissario cittadino con una conferenza stampa il 15 luglio presso il Palazzo della Cultura. Un momento importante per rafforzare il legame con la comunitĂ e delineare le future strategie per il territorio, alla presenza di figure di rilievo come Palma, Mascolo, Fertuso e Cesaro. Un evento da non perdere per conoscere le novitĂ che plasmeranno il futuro di Qualiano.

Al Palazzo della Cultura di Qualiano l’ufficializzazione di Italia Viva territoriale con Palma, Mascolo, Fertuso e Cesaro. QUALIANO (NA) – Si terrĂ martedì 15 luglio 2025, alle ore 18:30, presso il Palazzo della Cultura di Qualiano, la conferenza stampa ufficiale del partito Italia Viva, organizzata in occasione della nomina del Commissario cittadino. L’appuntamento sarĂ l’occasione per presentare alla cittadinanza il nuovo referente locale del partito. All’incontro interverranno personalitĂ di spicco del panorama politico regionale e provinciale: la dottoressa Margherita Palma, Marianna Mascolo, Presidente Provinciale di Italia Viva Napoli, Giuseppe Fertuso, neo Commissario Cittadino, e Armando Cesaro, Commissario Regionale di Italia Viva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Domenica 20 luglio, in via Fratelli Rosselli, Qualiano ospiterĂ la prima tappa del

