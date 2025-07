Moda Kim Kardashian incanta Parigi alla sfilata couture di Balenciaga

Kim Kardashian ha incantato Parigi durante la sfilata couture di Balenciaga, lasciando il pubblico senza fiato con un look che mescola eleganza senza tempo e audacia moderna. La sua presenza sulla passerella ha rappresentato un capitolo glamour della settimana della moda, confermando il suo ruolo di icona di stile a livello mondiale. La moda, come sempre, si fa spazio tra arte e personalità, e Kim ne è la protagonista indiscussa.

(LaPresse) Kim Kardashian ha sfilato per Balenciaga alla settimana della moda di Parigi, in occasione della presentazione della collezione couture autunno 2025. Brand ambassador della maison, Kardashian ha indossato un abito di seta avorio aderente, con dettagli in pizzo e spalline sottili, abbinato a un cappotto di pelliccia portato sulle spalle. Il look richiamava il fascino dell’old Hollywood. I suoi orecchini con diamanti, appartenuti a Elizabeth Taylor, erano parte del suo outfit. L’evento ha segnato l’ultima sfilata di Demna Gvasalia come direttore creativo di Balenciaga. A marzo è stato infatti annunciato come nuovo direttore creativo di Gucci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Moda, Kim Kardashian incanta Parigi alla sfilata couture di Balenciaga

Kim Kardashian ha indossato alla sfilata Haute Couture di Balenciaga un paio di orecchini appartenuti alla diva di Hollywood. La cui passione per i diamanti è leggenda.

