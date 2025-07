LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | oltre due minuti per Geurts a 120 km dall’arrivo

Segui con noi in diretta il Giro d’Italia Femminile 2025, una tappa ricca di emozioni e sfide impegnative. I ciclisti stanno affrontando le salite di Apecchio e Acquapartita, mentre il traguardo si avvicina a grandi passi. Resta aggiornato su tutte le fasi cruciali della corsa, perché ogni secondo può fare la differenza. Continua a leggere per scoprire chi dominerà questa giornata di grande sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:49 Una volta raggiunta la località di Apecchio inizierà la salita di Acquapartita. Ascesa di 7.8 km con una pendenza media del 5% non identificata come GPM bensì come traguardo volante. 10:46 120 i km che ci separano dal traguardo. Atlete che si avvicinano ora a Pian di Molino. 10:43 Il primo vero e proprio GPM di giornata arriverà tra circa 30 km con la salita di Moria (2.5 km all’8,2% di pendenza media). 10:40 Quasi 20 km tra falsopiano e la vera e propria salita di Acquapartita. Dislivello che rimarrà nelle gambe delle atlete in vista del finale di frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: oltre due minuti per Geurts a 120 km dall’arrivo

In questa notizia si parla di: diretta - giro - italia - femminile

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata - Vai su X

Diretta Live Ciclismo - segui con noi la quinta frazione del Giro d'Italia femminile 2025 Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Reusser e Longo Borghini si marcano strette, la sesta frazione va a Lippert; LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes si conferma in volata a Monselice! Reusser rimane in Rosa, Gigante perde secondi; Giro d’Italia Women 2025: cosa devi sapere e dove puoi vederlo in tv.

Il Giro d’Italia women dà spettacolo: "E che spot per Terre Roveresche" - Grande entusiasmo per la sesta tappa che si è conclusa ieri in una Orciano addobbata a festa. Da msn.com

Il Giro d’Italia femminile domenica in pista: l’arrivo alle 14,30, la premiazione in piazza Senna - Un suono inconfondibile riecheggerà domenica sull’asfalto dell’Autodromo. Secondo msn.com