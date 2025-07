Ponte sul Nure il Pd | L’obiettivo è avere più fermate ferroviarie a Pontenure e Cadeo

Il ponte sul Nure tra Piacenza e Pontenure rappresenta un collegamento cruciale, e le recenti interlocuzioni del PD mirano a garantire soluzioni efficaci. L’obiettivo è introdurre nuove fermate ferroviarie a Pontenure e Cadeo, migliorando la mobilità locale. La priorità resta ridurre i disagi causati dalla chiusura temporanea, assicurando un percorso più efficiente e sostenibile per tutti i cittadini coinvolti.

«Stiamo seguendo attentamente le interlocuzioni che si stanno svolgendo per alleviare i disagi che saranno causati dalla chiusura del ponte sul Nure sulla strada statale 9, tra Piacenza e Pontenure, per circa sei mesi». Così, in una nota, i consiglieri regionali del Partito Democratico Lodovico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

