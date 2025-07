Da TikTok al mare i patch UV sono virali Ecco quelli da provare

Da TikTok al mare, i patch UV sono diventati la tendenza beauty più virale dell'estate. Facili da usare e efficaci, offrono protezione mirata e un'idratazione intensa dopo una giornata di sole. Su Amazon è possibile scoprirne diverse varianti, amate da creator e influencer. Questi innovativi patch stanno rivoluzionando la cura della pelle, rendendola più morbida e tonica. E tu, sei pronto a provarli per un viso radioso e protetto?

La nuova ossessione beauty di TikTok? I patch UV da applicare per proteggere viso e corpo dai raggi del sole e idratare la pelle, rendendola morbida, tonica e stupenda dopo una giornata al mare. Su Amazon si possono trovare numerose versioni di questo tool beauty che ha conquistato creators e influencers. Alcuni infatti sono dei semplici patch che si possono applicare su zone specifiche del volto e del corpo per proteggerlo maggiormente da scottature e invecchiamento precoce. Pensiamo ad esempio alle guance, al naso o alla fronte, aree molto esposte in cui è fondamentale usare una protezione extra. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Da TikTok al mare, i patch UV sono virali. Ecco quelli da provare

Pacific Trash Vortex, l'isola di spazzatura nell'Oceano; Nel Pacifico c'è un'enorme isola di plastica: lo studio mostra com'è cresciuta negli ultimi anni.

