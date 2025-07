Weah in uscita incognita Alberto Costa | la Juventus apre il casting per la fascia destra

La Juventus si prepara a svelare nuove strategie sulla fascia destra, un settore ancora avvolto nel mistero e ricco di potenzialità. Tra i nomi caldi, spicca Alberto Costa, il portoghese arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes, la cui sorte in bianconero dipende da una serie di incognite. Con il mercato ancora aperto, i tifosi attendono con trepidazione novità e decisioni che potrebbero scrivere il futuro del settore più dinamico della squadra.

Tra i tanti punti di domanda che accompagnano la Juventus in questa finestra di calciomercato c'è senza ombra di dubbio il futuro della fascia destra. Se Cambiaso può essere impiegato su entrambe le corsie laterali e nel Mondiale per Club è apparso in ripresa, l'incognita principale in questo momento è rappresentata da Alberto Costa. Il portoghese, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes, è stato impiegato con maggiore continuità sul tramontare della stagione, ma dopo soli sei mesi potrebbe anche lasciare la Vecchia Signora. Sul classe 2003 avrebbe infatti messo gli occhi lo Sporting Lisbona, che vorrebbe riportarlo in patria e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore potrebbe recapitare un'offerta alla Juventus da 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

In questa notizia si parla di: fascia - juventus - destra - weah

