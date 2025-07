Iannarilli resta all’Avellino | rinnovo fino al 2027

L’US Avellino 1912 celebra un importante traguardo: il rinnovo di Antony Iannarilli fino al 2027. Il portiere, arrivato a luglio 2024, ha già lasciato il segno con 34 presenze, dimostrando dedizione e talento. Questo prolungamento sottolinea l’impegno della società nel rafforzare la squadra per gli obiettivi futuri. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni che ancora attendono Iannarilli e i tifosi biancoverdi!

L'U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Antony Iannarilli è stato prolungato fino al 30 giugno 2027. Arrivato ad Avellino a luglio 2024 Iannarilli ha collezionato in biancoverde 34 presenze. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni.

Iannarilli-Avellino, ufficiale il rinnovo: i dettagli dell’intesa - L’Avellino conferma il suo amore per l’esperienza e la professionalità: Antony Iannarilli, simbolo tra i pali e cuore pulsante della squadra, ha rinnovato il suo contratto fino al 2027.

