Mercato Juve restyling sulle fasce | via Weah e Alberto Costa svelato il piano del club per sostituirli Chi può arrivare questa estate

La Juventus si prepara a rivoluzionare le fasce laterali nel mercato estivo, lasciando andare Weah e Alberto Costa. Un piano strategico targato club che mira a rafforzare sia la difesa che la spinta offensiva per la stagione 2025/2026. La lista degli obiettivi, ancora top secret, si arricchirà di nuovi talenti pronti a fare la differenza. Chi arriverà in estate per scrivere il nuovo capitolo bianconero?

Mercato Juve, restyling sulle fasce: via Weah e Alberto Costa, svelato il piano del club per sostituirli. Chi può arrivare in estate: la lista degli obiettivi. La Juventus sta pianificando un restyling sulle corsie esterne per la stagione 20252026, con l'obiettivo di rinforzare il reparto difensivo e di spinta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha individuato diversi profili per rinforzare le fasce laterali, tra cui Dodo della Fiorentina, Miguel Gutiérrez del Girona, Nuno Tavares della Lazio e Joaquín Piquerez del Palmeiras. Dodo, terzino destro brasiliano classe 1998, è uno dei principali obiettivi.

