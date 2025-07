Esame di maturità | può ancora essere considerato un banco di prova o è un rituale da riformare?

esame di maturità, evoca ancora oggi immagini di tensione, sfide e trasformazione, ma è davvero un banco di prova insormontabile o merita di essere riformato per adattarsi alle esigenze di un mondo in continuo cambiamento? Con le scuole vuote e il silenzio che torna lentamente a riempire i corridoi, riflettiamo su come rendere questa importante tappa educativa più equa e significativa, pronta a rispondere alle sfide del futuro.

Esami finiti, e nelle scuole torna il silenzio, con le aule e i corridoi vuoti, con il caldo che ne rende difficile la manutenzione ordinaria e la pulizia straordinaria, in vista della ripresa di settembre. Ogni anno, tra il sole che arroventa le finestre e l’ansia che si respira nei corridoi scolastici, migliaia di studenti hanno affrontato l’Esame di Maturità, passaggio simbolico e giuridico tra adolescenza e età adulta. L’espressione stessa, “maturità”, richiama l’idea di un frutto che ha raggiunto la sua piena forma, di una crescita giunta al compimento, di un traguardo che sancisce la trasformazione da studenti a cittadini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

