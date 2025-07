mi sono svegliata e il mio seno era blu nessuno te lo dice la storia della battaglia contro il cancro di beverley godsell soprannominata dagli amici puffetta

La storia di Beverley Godsell, soprannominata Puffetta, è un esempio di coraggio e determinazione nella lotta contro il cancro al seno. Una diagnosi che, pur arrivando inaspettata, ha evidenziato l'importanza della prevenzione e dell'innovazione medica. La sua esperienza ci ricorda che, anche nelle sfide più dure, la speranza e la solidarietà sono le armi più potenti. Scopriamo come ha affrontato questa battaglia e cosa possiamo imparare da lei.

Beverley Godsell, 62 anni, non presentava noduli né sintomi quando una mammografia di routine le ha rilevato una massa al seno nell’agosto 2021. Solo cinque ore dopo la biopsia, le è stato diagnosticato un t umore al primo stadio al seno destro e al secondo stadio a quello sinistro. La donna è stata sottoposta a una scansione che prevedeva l’iniezione di un colorante blu nel flusso sanguigno per individuare i linfonodi, rendendoli più facili da trovare e rimuovere per cercare eventuali segni di cancro. Fortunatamente, i risultati hanno mostrato che il tumore era localizzato al seno. Dopo aver subito una lumpectomia nell’ottobre 2021 per rimuovere i tumori, Beverley si è sottoposta a 15 sedute di radioterapia per “distruggere” le cellule tumorali rimanenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it