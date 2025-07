Bergamo tenta stupro puntandole una pistola alla tempia | arrestato 42enne

Un grave episodio di violenza si è verificato a Bergamo, dove una donna ha rischiato la vita durante un tentativo di stupro da parte di un uomo armato. Fortunatamente, grazie al suo coraggio e prontezza di riflessi, è riuscita a salvarsi gettandosi dall’auto in corsa. L’arresto del 42enne, con precedenti penali, rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza di genere. Rimanete aggiornati su questa vicenda e altre notizie cruciali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima riesce a salvarsi gettandosi dall’auto in corsa. Un uomo di 42 anni, residente in Val Seriana e con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri di Dalmine (Bergamo) con le accuse di tentato sequestro di persona, violenza sessuale aggravata, minaccia aggravata e porto illegale di armi. L’uomo ha tentato di violentare una donna dopo averla fatta salire a bordo di un’auto, minacciandola con un coltello e puntandole una pistola alla tempia. Il coraggio della vittima: si salva lanciandosi dal veicolo. L’episodio è avvenuto la sera del 1° luglio. Dopo essere salita in macchina, la donna è stata brutalmente minacciata dall’aggressore, che ha estratto un coltello e poi una pistola, cercando di costringerla ad avere rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bergamo, tenta stupro puntandole una pistola alla tempia: arrestato 42enne

In questa notizia si parla di: arrestato - bergamo - tenta - stupro

Bergamo, tenta furto sull’autobus: le grida della vittima attirano l’attenzione degli agenti. Arrestato - A Bergamo, un tentativo di furto su un autobus è stato sventato grazie alle grida della vittima, che hanno attirato l'attenzione degli agenti.

Cerca di abusare di una donna alle 10 di mattina: 17enne in manette a Seriate; Tenta di violentare una donna in piena mattina nel sottopasso: arrestato 17enne; Molesta una 14enne nel bus, poi tenta di violentarla in strada: arrestato.

Cerca di violentare una donna puntandole una pistola alla tempia: arrestato un 42enne a Bergamo - Un uomo di 42 anni ha cercato di violentare una donna minacciandola con un coltello e puntandole una pistola alla tempia ... Come scrive fanpage.it

Tenta di violentare una donna minacciandola con coltello e pistola: arrestato 42enne a Bergamo - Aveva cercato di violentare una donna, minacciandola con un coltello e puntandole una pistola alla tempia . Riporta msn.com