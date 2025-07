Auto a Gpl in fiamme sull' autostrada a Petina famiglia salvata dai vigili del fuoco

Un pomeriggio di paura sull'autostrada del Mediterraneo a Petina, dove un'auto a GPL in fiamme ha rischiato di trasformare una semplice corsa in tragedia. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, una famiglia di turisti è stata salvata dall'inferno di fuoco. La scena si è conclusa con un lieto fine, dimostrando ancora una volta il valore di prontezza e coraggio in situazioni di emergenza.

