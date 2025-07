Ruspe in azione sul Litorale Domizio Aveta | Non si può tollerare questo scempio

Ruspe in azione sul litorale domizio, un’immagine che non possiamo più tollerare. Raffaele Aveta, presidente dell’associazione “Terra di Idee” e storico ambientalista, denuncia con fermezza l’uso indiscriminato di mezzi meccanici per la pulizia della zona. È tempo di proteggere il nostro patrimonio naturale, evitando che questa devastazione diventi la norma. La tutela del litorale deve tornare a essere una priorità condivisa.

"Basta ruspe sul litorale domizio - afferma Raffaele Aveta, presidente dell’associazione provinciale “Terra di idee”, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e storico ambientalista - ancora una volta siamo costretti a denunciare l’uso indiscriminato di mezzi meccanici per la pulizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

