Passa il maxi corteo contro Pedemontana | tutte le strade chiuse fino a stasera

Oggi Arcore si anima con il maxi corteo dei Comitati no Pedemontana, una protesta che coinvolge l’intera comunità e ha portato alla chiusura delle strade fino a sera. Alle 16.30, cittadini e attivisti si riuniranno davanti alla stazione per far sentire la propria voce contro un progetto che rischia di cambiare radicalmente il paesaggio. Un momento di grande partecipazione e consapevolezza, che dimostra quanto sia forte il desiderio di tutela del territorio.

Tutto pronto per il maxi corteo dei Comitati no Pedemontana che questo pomeriggio, sabato 12 luglio, attraverseranno le strade di Arcore. Il ritrovo è alle 16.30 davanti alla stazione di Arcore. Dal Comune intanto, è stata emessa l’ordinanza di chiusura delle strade lungo le quali passerà il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

