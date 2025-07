Calciomercato Roma Gollini al capolinea | destinazione Cremonese

Con il rinnovo di Svilar, la Roma si rafforza e guarda al futuro, ma non tutte le storie sembrano destinati a continuare. Pierluigi Gollini, portiere italiano classe '95, potrebbe presto salutare la Capitale, con il suo nome finito nel mirino di una squadra desiderosa di rinforzare il proprio reparto tra i pali. La sua avventura giallorossa sta per concludersi: scopriamo quale sarĂ il prossimo capitolo della sua carriera.

Con l’ufficilitĂ del rinnovo di Mile Svilar fino al 2030, la Roma mette al sicuro il futuro della propria porta, allontanando le voci che negli ultimi mesi vedevano il portiere belga lontano dalla capitale. Diverso, invece, potrebbe essere il destino di un suo compagno di reparto. L’avventura di Pierluigi Gollini con la maglia della Roma potrebbe essere giunta al capolinea. Il portiere italiano classe 95 sarebbe finito nel mirino della neopromossa Cremonese, che lo ha individuato come il rinforzo ideale per la propria porta. Tra le numerose trattative di calciomercato in entrata ed in uscita, discusse anche attraverso l’intervista esclusiva di ieri con l’ex bomber giallorosso Sandro Tovalieri, la permanenza di Svilar e il probabile addio di Gollini restano certamente di attualitĂ tra le mura di Trigoria a meno di 24 ore dal raduno della squadra al servizio di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

