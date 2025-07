Interesse del Napoli per un attaccante della Premier League

Il Napoli torna a puntare in Premier League: l'interesse si concentra su un attaccante di alto livello, con il club partenopeo desideroso di rinforzare la propria linea offensiva. Antonio Conte cerca nuove energie per affrontare la stagione, e Nicolas Jackson del Chelsea sembrava essere il candidato ideale. Tuttavia, le elevate richieste economiche dei londinesi hanno raffreddato le trattative, lasciando ancora aperte le speranze di vedere un nuovo attaccante azzurro in azione.

Il Napoli si è recentemente interessato al un attaccante della Premier League. Antonio Conte avrebbe bisogno di un rinforzo del reparto offensivo e si è pensato a Nicolas Jackson del Chelsea, ma la trattativa sembra essersi subito arenata a causa delle elevate richieste economiche del club londinese.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Raspadori potrebbe dire addio al Napoli in caso di nuovo attaccante: l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela la richiesta degli azzurri Sull'ex Sassuolo è vigile l'interesse del Marsiglia #SSCNapoli #SpazioNapoli Vai su Facebook

Napoli scatenato su Sancho e Nunez: la situazione; Atalanta: Ederson e Lookman nel mirino di Juventus e Napoli, la Premier punta Carnesecchi e Bellanova; GAZZETTA - Napoli, Osimhen da sempre vuole la Premier, ma da Londra per ora solo fumo.

Cajuste chiede tempo al Napoli: vuole tornare in Premier, Burnley e Crystal Palace interessati (Gazzetta) - Jens Cajuste ha chiesto tempo al Napoli per riflettere sul suo prossimo club. Scrive ilnapolista.it