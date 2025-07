Esplosione a Crespellano camion di Gpl finisce fuori strada e si incendia | morto l’autista 2 feriti

Una drammatica esplosione scuote Crespellano, Bologna: un camion di GPL fuori controllo si è schiantato e ha preso fuoco, provocando un grande incendio e la tragica perdita dell’autista. La scena, visibile a chilometri di distanza, ha lasciato la comunità sconvolta. Mentre i soccorritori cercano di gestire la crisi, si delineano i primi dettagli di una tragedia che ha scosso l’intera zona. Restate con noi per aggiornamenti approfonditi.

Crespellano (Bologna), 12 luglio 2025 – Una terribile esplosione, seguita da altre più piccole e da una lunghissima colonna di fumo visibile da diversi chilometri. Stamattina poco prima delle 9, in via Lunga, nel Comune di Crespellano, un'autocisterna di gpl è uscita di strada all'altezza del deposito di una società di logistica: l'incidente – che ha coinvolto anche un veicolo con due anziani a bordo feriti lievemente – ha provocato l'esplosione del gas. L'autista del mezzo è morto, è intervenuto il 118 e sono in corso accertamenti per determinare altri danni. I vigili del fuoco, immediatamente giunti sul posto, hanno già spento le fiamme.