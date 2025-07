innocence la nuova serie turca del weekend di canale 5

Innocence, la nuova serie turca che anima il weekend di Canale 5, promette di catturare il pubblico con trame avvincenti e personaggi indimenticabili. Dopo il successo delle dizi, la rete sceglie ancora una volta di puntare su questo universo irresistibile, consolidando il suo ruolo come protagonista assoluto del palinsesto estivo. Scopriamo insieme cosa rende Innocence un appuntamento imperdibile per gli amanti delle emozioni forti.

Mai come in questa estate, Canale 5 punta con decisione sull’universo delle serie turche, ormai protagoniste assolute del palinsesto Mediaset. Le dizi – così vengono chiamate le soap e fiction prodotte in Turchia – continuano a raccogliere ottimi ascolti e si moltiplicano nelle fasce orarie piĂą strategiche, dal day time alla prima serata, fino al fine settimana. A prendere il posto lasciato vacante da The Family 2 arriva ora Innocence ( Masumiyet ), nuova serie turca che debutta sabato 12 luglio con un doppio appuntamento settimanale, in onda ogni sabato e domenica su Canale 5. Una scelta che conferma il trend inarrestabile delle produzioni turche, giĂ presenti con Forbidden Fruit, La Forza di una donna e The Family nel pomeriggio feriale, con le fiction in prime time come La notte nel cuore e Io sono Farah (in arrivo), senza dimenticare il ritorno in streaming di Cherry Season. 🔗 Leggi su Panorama.it