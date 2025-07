Scontata la pena per spaccio finisce nei guai per stalking | dopo la denuncia della moglie scatta l' espulsione

Dopo aver scontato la pena per spaccio, un uomo marocchino si trova nei guai nuovamente, questa volta per stalking a seguito della denuncia della moglie. La Polizia di Stato ha prontamente agito, eseguendo l’espulsione con accompagnamento alla frontiera. La sua lunga storia di reati, che risale al 2016, ha definitivamente compromesso il suo diritto di soggiorno in Italia, dimostrando come ogni azione abbia conseguenze.

La Polizia di Stato ha eseguito mercoledì scorso un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera di un cittadino di nazionalità marocchina. L'extracomunitario è noto alle forze dell'ordine per furti e spaccio sin dal 2016, perdendo così i requisiti per il soggiorno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

