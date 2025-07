Accusato di trasportare panetti di droga | No erano carote e zucchine assolto

In un caso che ha catturato l'attenzione di Brindisi, un uomo accusato di trasportare droga si è visto assolvere grazie alla prova inaspettata: carote e zucchine. La giudice Anna Guidone, di fronte all'estrazione degli ortaggi dall'avvocato Pasquale Fistetti, ha capito che a volte, la verità può essere più semplice e salutare di quanto si pensi, ribaltando ogni aspettativa e dimostrando che...

BRINDISI - Che gli ortaggi siano più salutari della cocaina o della droga in generale, è fatto notorio. Ma che possano anche contribuire a dimostrare l'innocenza di un imputato è decisamente fatto insolito. Quando la giudice Anna Guidone ha visto l'avvocato Pasquale Fistetti estrarre dalla borsa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

