Spari ad una festa nelle Marche | 70enne uccide la cognata

Una tranquilla festa nelle Marche si è trasformata in tragedia quando un uomo di 70 anni ha esploso dei colpi, uccidendo la cognata. I carabinieri stanno interrogando il sospettato per capire le ragioni di un episodio così drammatico. La comunità è sotto shock e si chiede cosa possa aver scatenato questa violenta escalation. Resta aggiornato per scoprire gli sviluppi di questa vicenda sconvolgente.

I carabinieri interrogano il fermato per ricostruire i motivi della sparatoria L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Spari ad una festa nelle Marche: 70enne uccide la cognata

In questa notizia si parla di: spari - festa - marche - 70enne

Spari alla festa di nozze: assassinata la sposa - Un matrimonio provenzale da sogno si trasforma in un incubo quando, tra le colline incantate del Luberon, si verificano sparatorie degne di un film di Tarantino.

Spari alla festa di compleanno di una bambina: uccisa la madre e ferita la nonna Vai su Facebook

Fa irruzione in un casolare e spara alla festa di compleanno di una bambina: uccisa la nonna, arrestato un 70enne; Omicidio a Marotta, spari alla festa di compleanno di una bambina: uccide la cognata e ferisce la madre della; spari durante una festa a marotta, 70enne uccide la cognata e ferisce la figlia.

Marche, fa irruzione alla festa di una bambina e spara: morta la madre, ferita la nonna - A Marotta, nelle Marche, un uomo di 70 anni ha fatto irruzione nell'abitazione dove era in corso la festa di compleanno di una bambina, mettendosi a sparare e uccidendo la madre della piccola. tg.la7.it scrive

Spara alla festa dei bimbi e uccide una donna. "Il 70enne forse irritato per il rumore" - La figlia della vittima, colpita al volto e all'addome dai proiettili, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Da msn.com