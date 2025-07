Scuole entro il 14 luglio l’inserimento su SIDI dei dati finali degli scrutini ed Esami di Stato

Se sei responsabile di una scuola, tieni presente che entro il 14 luglio 2025 devi completare l’inserimento dei dati finali degli scrutini e degli esami di Stato nel sistema SIDI. Questa scadenza, stabilita dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cruciale per garantire la corretta conclusione dell’anno scolastico e la conformità agli obblighi amministrativi. Non lasciarti sorprendere: agisci ora per rispettare i tempi e assicurare un processo senza intoppi.

Con la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 3910 dell’11 giugno 2025, viene fissato al 14 luglio il termine ultimo per il completamento dell’inserimento dei dati relativi agli scrutini finali e agli esami di Stato nel sistema informativo SIDI. L’adempimento coinvolge tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, ed è parte . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

