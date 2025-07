Ucraina Zelensky | Forniture militari da Usa sono state ripristinate

Le forniture militari dagli Stati Uniti all'Ucraina sono state ripristinate, segnando un passo importante nel sostegno internazionale. Zelensky ha sottolineato segnali politici positivi provenienti da Usa ed Europa, promettendo di rafforzare la collaborazione militare con gli alleati. La prossima settimana sarà cruciale per consolidare questi rapporti e garantire la difesa del paese. Una svolta che potrebbe influenzare significativamente il corso del conflitto.

(LaPresse) “Abbiamo ricevuto segnali politici ai massimi livelli – buoni segnali – anche dagli Stati Uniti e dai nostri amici europei. Secondo tutti i rapporti, gli invii di aiuti sono stati ripristinati. La prossima settimana continueremo il nostro lavoro con la parte americana a livello militare; in particolare, i nostri militari collaboreranno con il generale Kellogg”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale pubblicato sul suo profilo Telegram.”Al momento, stiamo lavorando con i nostri partner per nuove forniture, aumentare la produzione di armi in Ucraina e equipaggiare il nostro esercito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Forniture militari da Usa sono state ripristinate"

