Ascolti tv | Best Of del Tim Summer Hits vince contro Vanina

Gli ascolti tv dell’11 luglio rivelano un trionfo per il Best Of del Tim Summer Hits, che supera nettamente le repliche di Vanina, fermatesi al 10%. Un risultato che conferma come l’estate porti con sé nuove sfide e preferenze del pubblico televisivo. La serata si conclude con Pomeriggio 5 News in calo, mentre dalla prossima settimana si prospettano novità cinematografiche. La programmazione estiva si conferma sempre più dinamica e imprevedibile.

I dati dell'11 luglio mostrano la vittoria del Best Of del Tim Summer Hits, mentre le repliche di Vanina si fermano al 10%. Chiude in negativo Pomeriggio 5 News, dalla prossima settimana andranno in onda dei film. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: Best Of del Tim Summer Hits vince contro Vanina

In questa notizia si parla di: summer - vanina - ascolti - hits vince

Ascolti tv venerdì 11 luglio: Tim Summer Hits 2025, Vanina – Un vicequestore a Catania - Venerdì 11 luglio 2025 ha regalato emozioni e sorprese agli spettatori italiani, con programmi che hanno catturato l’attenzione di milioni di telespettatori.

Ascolti tv ieri (11 luglio 2025): Carlo Conti chiude senza sorriso, Pino Insegno inarrestabile e due botti a sorpresa; Ascolti tv dell’11 luglio, Tim Summer Hits, Vanina o Quarto Grado; Ascolti TV | Venerdì 11 Luglio 2025. Il Best Of del Summer Hits (15.6%) vince facile contro Vanina (10.2%), Quarto Grado svetta al 12.2%.