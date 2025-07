Brown ha scelto Mourinho niente Milan | ecco perché | CMIT

Archie Brown ha scelto di seguire le orme di Mourinho, lasciando il Milan e puntando sul Fenerbahçe. La decisione del terzino inglese è frutto di una strategia ben ponderata, guidata dal pressing deciso dell’allenatore portoghese. Dopo un’attesa vana con il Diavolo, il giocatore ha preferito affidarsi alla visione di Mourinho, che promette di rilanciarlo in Turchia. Ecco i retroscena di questa scelta sorprendente...

Le ultimissime sul terzino inglese che è pronto a giocare in Turchia: il punto della situazione Archie Brown è pronto a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il pressing di Jose Mourinho ha avuto i suoi frutti. Brown ha scelto Mourinho, niente Milan: ecco perché CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Il terzino sinistro ha atteso che il Milan trovasse un accordo totale con il suo entourage, ma senza successo. Il Diavolo aveva trovato un’intesa per il contratto del giocatore: mancavano, dunque, gli ultimi dettagli con gli agenti, ma l’ostacolo commissioni non è stato superato. L’offerta del Fenerbahce è stata così ritenuta la più vantaggiosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it